HMD heeft nu de nieuwe "3310" ontwikkeld of tenminste iets wat op het originele product lijkt en hoopt daarmee in te spelen op de drang naar retro en nostalgie.

Uiteraard wordt die nieuwe telefoon niet in Finland geproduceerd. Dat is uitbesteed aan Foxconn, het bedrijf uit Taiwan dat in China de iPhones van Apple in elkaar flanst. De nieuwe 3310 wordt overigens door Foxconn geproduceerd in Chennai in India.

Voor wie nostalgie heeft naar het begin van dit millennium is de nieuwe 3310 mogelijk een leuk hebbedingetje, maar het toestel is vooral ook bedoeld om de aandacht te trekken op de andere producten van HMD, namelijk gewone smartphones en tablets die het bedrijf eveneens op de markt brengt. Een leuk marketingspeeltje dus, want iedereen praat nu over de wedergeboorte van de 3310.