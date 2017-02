Er gingen al langer geruchten dat de Nokia 3310 opnieuw op de markt zou komen, nu is het dus zover. In tijden van multifunctionele smartphones die al onze aandacht naar zich toe zuigen, is er volgens sommigen dringend nood aan een "simpele" gsm, zonder al te veel franjes.

Nokia probeert daar nu op in te spelen. Het gaat evenwel om een hedendaagse versie van de legendarische, volgens sommigen "onverwoestbare" telefoon, want met de nieuwe Nokia 3310 zal u ook op het internet kunnen surfen, al moet u zich daar ook niet al te veel bij voorstellen. Het toestel kan enkel op 2,5G.

Er zullen ook in beperkte mate apps op kunnen staan en ook nieuw: er zit een camera op. Maar die valt in de verste verte niet te vergelijken met die van de huidige generatie smartphones.

Topman Rajeev Suri kondigde de wedergeboorte van de gsm aan op het einde van zijn persconferentie, in ware Apple-stijl. "And oh one more thing...", citeerde hij wijlen Steve Jobs, gevolgd door de typische beltoon van de 3310.

