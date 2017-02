Volkswagen heeft goed geboerd in 2016. Vandaag maakte de autobouwer een jaarwinst van 5,1 miljard euro bekend. Een jaar daarvoor was er nog een historisch verlies van 1,6 miljard euro, in de nasleep van dieselgate. De VW-top kan wel niet ten volle profiteren van de winst. Vandaag is ook beslist dat het management moet inleveren.

De CEO mag maximaal 10 miljoen euro per jaar verdienen. Voor de andere topmanagers is dat 5,5 miljoen. De hervorming voert niet alleen bovengrenzen in. Er is ook een aangescherpte regeling voor de bonussen. Daartegenover staat een verhoging van het vaste deel van het salaris. Het nieuwe beleid gaat reeds dit boekjaar in.

De hoge lonen bij VW hadden heel wat kritiek opgeleverd, ook voor de uitbraak van dieselgate. Zo verdiende de vorige topman, de in de nasleep van het uitstootschandaal opgestapte Martin Winterkorn, in 2011 zowat 17,5 miljoen euro. Vooral de bonussen, door een hogere winst, hadden zijn loon fors doen stijgen.

In een mededeling zegt de nieuwe CEO, Matthias Müller, dat het management volledig achter de "modernisering" van het verloningsmodel staat en instemt met een wijziging van de lopende regelingen. Volgens VW zal de maximale reductie tegenover het vorige systeem kunnen oplopen tot 40 procent, afhankelijk van de bonussen.