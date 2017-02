Trudeau: "Voor Canada en de EU moet het beste nog komen"

"De hele wereld profiteert van een sterke Europese Unie", zegt de Canadese premier Trudeau in het Europees Parlement in Straatsburg. Gisteren keurde het Europees Parlement het CETA handelsverdrag goed tussen de Europese Unie en Canada. Een belangrijk akkoord voor Canada, nu de nieuwe Amerikaanse president Trump twijfel zaait over de toekomst van het handelsakoord tussen Canada en de VS.

