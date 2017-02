Over het resultaat van dat gesprek met May is er nog niets bekendgemaakt, maar de kwestie krijgt door de nakende brexit wel extra belang. Zo zou het PSA niet slecht uitkomen om zowel op het Europese continent als in een toekomstig niet-EU Verenigd Koninkrijk auto's te kunnen produceren om eventuele handelstarieven te voorkomen.

Gisteren had de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich in een telefonisch gesprek met PSA-voorman Tavares geen bezwaren geuit tegen een overname van Opel. PSA belooft om de bestaande akkoorden in Duitsland te respecteren. Dat houdt in dat er tot volgend jaar geen banen bij Opel geschrapt zouden worden en dat de drie vestigingen in Rüsselsheim, Kaiserlautern en Eisenach zeker tot 2020 open blijven. In Duitsland werken er 19.000 mensen voor Opel.