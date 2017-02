Sindsdien is Yahoo! echter op grote schaal getroffen door hackers die vertrouwelijke gegevens van gebruikers buitgemaakt hebben. Dat heeft tot een aantal rechtszaken en dus kosten geleid en daardoor was bij Verizon twijfel gerezen over de deal.

Beide bedrijven zijn het nu eens geworden om de overnameprijs met 350 miljoen dollar te verminderen tot 4,48 miljard dollar. Op die manier lijkt de deal toch nog gered.

Voor alle duidelijkheid: Yahoo! als bedrijf wordt niet overgenomen. Wat overblijft, is een holding met belangen in het Chinese internetbedrijf Alibaba en een belang van 35% in Yahoo! Japan en een hele hoop patenten. Yahoo! is met een belang van 15% de grootste aandeelhouder in Alibaba. De nieuwe groep zal op de beurs genoteerd worden onder de naam Altbaba. Huidig topvrouw Marissa Meyer en tal van andere toplui van Yahoo! zouden opstappen.