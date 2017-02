Bij Opel/Vauxhall werken in Europa 38.000 mensen, waarvan iets meer dan de helft in Duitsland. Daar zijn na de sluiting van de verouderde vestiging in Bochum nu nog drie fabrieken actief: in de hoofdzetel Rüsselsheim, in Kaiserlautern en in Eisenach in het oosten van Duitsland.

In Zaragoza in Spanje heeft Opel 5.200 werknemers en er is ook een kleinere fabriek in Gliwice in Polen. Het zustermerk Vauxhall in Groot-Brittannië heeft dan weer 2.600 mensen in dienst. In de Russische stad Sint-Petersburg bouwt Opel auto's voor de lokale markt.

Tot 2010 was er in Antwerpen ook een fabriek van Opel, maar die is gesloten. Opel is sinds 1929 eigendom van General Motors. Het Australische zustermerk Holden is niet betrokken bij de deal. GM zou dit jaar nog alle fabrieken van Holden in Australië sluiten.