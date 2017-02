Het voorstel komt van het comité van human resources dat de individuele prestaties van de topmanagers evalueert en wordt daarna goedgekeurd door de raad van bestuur. Eandis merkt op dat het bedrag sinds 2010 een vast onderdeel is van het jaarverslag en dat iedereen dat dus kan raadplegen.

Eandis reageert ook afwijzend op de berichtgeving in Het Laatste Nieuws. Gezien het globale bedrag van 2.628.010 euro bestemd is voor zeven topmanagers, zijn de speculaties in de krant over één miljoen euro voor de CEO "pure stemmingmakerij", aldus het bedrijf.

Eandis is ontstaan door de fusie van andere bedrijven en beheert de netwerken voor de levering van elektriciteit en aardgas in 239 gemeenten in Vlaanderen. Sinds het vertrek van stroomleverancier Electrabel (Engie) uit het kapitaal, is Eandis volledig in handen van de aangesloten gemeenten.