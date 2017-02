Een zelfde geluid is te horen bij het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. "Dit gaat over meer dan de Poolse werkman", zegt Monica De Jonghe in De Tijd. "Veel grote bedrijven in de petrochemische sector, de metaal en de chemie doen een beroep op gedetacheerden. Vaak gaat het om West-Europeanen."

"Hoe gaan we die mensen overtuigen om naar ons land af te zakken als ze hun sociale zekerheidsrechten niet kunnen overdragen naar hun thuisland? Hetzelfde met de detacheringstermijnen: voor consultants is het soms nodig dat ze langere tijd in ons land blijven. Wat gaan we doen? Hen na zes maanden verplichten om zich in België in te schrijven? Zo wordt het wel heel omslachtig."