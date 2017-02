Minder goed gesteld is het met de nettowinst. Die bedroeg vorig jaar 41,6 miljoen euro. Dat is liefst driekwart minder dan in 2015. Die daling is enerzijds het gevolg van een schuldaflossing van 45,7 miljoen euro en een waardevermindering van 31 miljoen euro op "een geassocieerde deelneming", zo weet De Tijd.

Die "geassocieerde deelneming" is De Vijver Media, de mediagroep waarin Telenet in 2015 een participatie van 50 procent heeft genomen. Via De Vijver Media had Telenet mee geïnvesteerd in "The loft", de Hollywoodversie van de gelijknamige Vlaamse film van Erik Van Looy. Die is geflopt en slaat zo een gat in de cijfers van de beide bedrijven.

Beleggers laten zich niet afschrikken door de gekelderde nettowinst. Het aandeel van Telenet is vandaag de ster van de Bel20. Rond 12 uur stond het ruim 2,7 procent hoger.