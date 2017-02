In 2016 haalden verschillende crowdfundingacties in totaal bijna 30 miljoen euro op, drie keer zoveel als in 2015. Zowel bedrijven als particulieren zetten veel vaker een crowdfundingacte op om geld in te zamelen voor een bepaald project.

"Ondernemingen inspireren elkaar om aan crowdfunding te gaan doen. We zien in België - maar ook in andere landen - dat goede voorbeelden elkaar overtuigen en zo de groei stimuleren", zegt Simon Douw van het allereerste crowdfunding-adviesbureau Douw en Koren.

"Specifiek in België heeft de overheid zich zéér positief getoond tegenover crowdfunding, met een gunstig fiscaal regime. Dat geeft vertrouwen in het nieuwe financiële systeem. En daarnaast zien we ook stilaan dat financiële experten projecten gaan doorverwijzen naar diverse crowdfundingplatformen. Banken en financiële raadgevers gaan mensen meer dan ooit aanmoedigen om via die weg fondsen te werven."