Waar er in 2013 nog 2.214 vacatures openstonden voor burgerlijke, industrieel of bio-ingenieur, is dat aantal de voorbije jaren opgelopen tot 4.120 eind vorig jaar. Vooral naar industriële ingenieurs wordt er gezocht, want die categorie is verantwoordelijk voor 90 procent van het tekort.

"Over heel 2016 kreeg de VDAB 8.110 vragen naar ingenieurs, dubbel zoveel als drie jaar geleden", zegt Shaireen Aftab, woordvoerder van de VDAB, in De Tijd. "Een groot deel daarvan wordt meteen ingevuld door schoolverlaters, die meestal al vooraleer ze afstuderen van de aulabanken worden geplukt. Maar als die bron uitgeput is, stopt het. Aangezien het aantal ingenieurs dat de voorbije jaren afstudeerde min of meer stabiel bleef, heeft dat een stijgend tekort tot gevolg."