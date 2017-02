Bombardier greep onlangs naast een bestelling van 146 nieuwe trams voor de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn. Dat contract ging naar de Spaanse concurrent CAF, maar is inmiddels geschorst door de Raad van State. De vakbonden hopen dat het contract alsnog naar Bombardier in Brugge gaat.

De vakbonden zijn erg ongerust over de toekomst van de fabriek in Brugge. Ze vrezen dat het erg moeilijk is om trams en treinen van Bombardier in het buitenland te verkopen als dat ook in eigen land niet lukt.

Bourgeois wil zich niet uitspreken over het contract. De beslissing daarover ligt volgens hem bij De Lijn. Wel wil Bourgeois de situatie in Brugge nu bespreken met Per Allmer, de topman van Bombardier in West-Europa.