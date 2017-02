Het is niet de eerste toenadering tussen de twee autoreuzen. In 2013 verkocht GM nog een belang van zeven procent in PSA, omdat de samenwerking uiteindelijk te weinig besparingen opleverde.

Beide automakers hebben moeilijke tijden gekend, met sluitingen van fabrieken om de overcapaciteit te beperken. In 2010 sloot Opel de deuren van zijn fabriek in Antwerpen, en vier jaar later die van Bochum.