De Grauwe wees er ook op dat de groei van de tewerkstelling in de hele eurozone hoger ligt dan in België: in ons land is de tewerkstelling de laatste twee jaar met 2 procent gestegen, het gemiddelde in de eurozone is 2,4 procent. We zitten dus onder het gemiddelde, zowat in de middenmoot. Van onze buurlanden doet Nederland het iets beter en Frankrijk iets slechter, terwijl in Duitsland de tewerkstelling ook met zo'n 2 procent gegroeid is, volgens cijfers van de Europese Commissie.

En het is toch moeilijk voorstelbaar, zo zei De Grauwe, dat de Belgische taxshift voor een groei van de tewerkstelling in Spanje zorgt. De regering heeft de Europese wind mee en profiteert van de verbeterde Europese conjunctuur, net zoals de andere landen van de eurozone. De verbetering in de schoenen schuiven van de regering, lijkt me toch een beetje surrealistisch, zo zei De Grauwe.