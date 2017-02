Een meerderheid van de bedrijven houdt nog altijd vast aan het klassieke arbeidscontract, liefst van onbeperkte duur, zegt Vander Sijpe. Een op de vijf bevraagde bedrijven is bereid om zijn organisatie geleidelijk te laten evolueren naar de helft vaste contracten en de helft freelancers of consultants. Zij zien volgens Securex in dat dit een manier is om vlot in te spelen op sterk veranderende marktvragen.

Een op de twee bedrijven ziet het zitten om personeel te delen via een zogenoemde werkgeversgroepering. Dat kan bijvoorbeeld in het geval een aantal kmo's elk een beperkt aantal uren per week een boekhouder nodig hebben. Zij kunnen dan een boekhouder aanwerven die elke dag in een beurtrol in een andere kmo aan de slag gaat. Die boekhouder krijgt dan een vast contract vanuit een overkoepelend platform.

Het systeem kan ook toegepast worden bij bedrijven die een gelijkaardige seizoensgebonden activiteit hebben, maar het ene bedrijf heeft een piek in de zomer, het andere een piek in de winter.