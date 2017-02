Er bestaan vandaag al verschillende prijsvergelijkingswebsites. In Vlaanderen biedt de Vlaamse energieregulator Vreg de V-test aan, waarmee klanten de goedkoopste leverancier kunnen vinden. Maar zulke sites vergelijken enkel actieve producten. Slapende contracten zijn niet opgenomen in de klassieke vergelijkingssites.

"Dertig procent van de consumenten vandaag heeft nog een slapend contract", zegt Annemie Devreeze. "Contracten die dus niet meer actief op de markt worden aangeboden en dus niet meer zichtbaar zijn op de prijsvergelijkingssites. De CREG-scan toont die contracten wel en zo kunnen mensen zien of het nog om een gunstig contract gaat voor hen." De meerderheid van de slapende contracten is duurder dan wat er op de markt is.

U kunt de CREG-scan via deze link raadplegen, in zes stappen kunt u controleren waar uw product zich bevindt tussen de goedkoopste en duurste contracten op de markt. Met dat resultaat kunt u dan naar een klassieke vergelijkingssite om het goedkoopste product op de markt te kiezen.