Dat Twitter te weinig opbrengt, is ook op het medium te zien. Waar u op Facebook constant om de oren wordt geslagen met advertenties en "gesponsorde berichten", is er in uw Twittertijdlijn nauwelijks een advertentie te bespeuren. Leuk voor de gebruikers zou u kunnen zeggen, maar het zorgt er mee voor dat Twitter nog nooit winst heeft gemaakt en dat kan niet blijven duren.

Twitter heeft wel een heel trouw publiek. Zo zweert de Amerikaanse president Donald Trump bij het medium om zijn ongefilterde boodschappen te verspreiden. Er is een klein Trumpeffect te zien in de cijfers van het bedrijf, maar de president kan de meubels niet redden.

De grote massa verkiest het gezelschap van vrienden boven de steeds rauwere toon op een medium dat blijft teren op die berichtjes van 140 tekens. Twitter blijft wel een interessante nieuwsbron, maar "als het echt belangrijk is, zien we het wel op Facebook", blijkt uit onderzoek.