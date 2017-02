De overheidsfinanciën zijn er in 2016 op achteruitgegaan, zo staat in het jaarverslag van de Nationale Bank. Het saneren van de financiën is de prioriteit voor de Nationale Bank, en daarvoor moeten de overheidsinstellingen efficiënter werken, zeker op het vlak van veiligheid en mobiliteit. Finland, Luxemburg, Zweden en Nederland scoren veel beter dan ons land, België staat voor Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië.

Gouverneur Jan Smets van de Nationale Bank zegt dat ons land al decennia lang te weinig investeert in de infrastructuur, en dat we het risico lopen dat die veroudert. Daarom moet de overheid een tandje bijsteken, weliswaar binnen de begrotingsdoelstellingen.

Omdat het de overheid dus niet te veel mag kosten, wil Smets nog meer samenwerking tussen de overheid en de privésector.

Ook de 260 miljard euro die de Belgen op spaarboekjes hebben staan, moet volgens Smets daarvoor ingezet worden. Om dat te stimuleren, wil hij het belastingvoordeel voor spaarboekjes herzien. Smets wil dat voordeel niet noodzakelijk afschaffen, maar wel een soortgelijk belastingvoordeel toekennen aan beleggingen waarmee financieringen aan infrastructuur kunnen worden gefinancierd.

De investeringen in de infrastructuur kunnen ook de economie doen groeien, wat dan weer goed is voor de overheidsfinanciën.

De Nationale Bank is ook bezorgd over de banken en de verzekeraars. Zij moeten maatregelen nemen om de lage rente, die weegt op hun inkomsten, de baas te kunnen. Vorig jaar hebben vooral veel verzekeraars als P&V, Axa en ERGO zware herstructureringen aangekondigd. Maar ook de banken moeten ingrijpen als dat nodig is, zegt de Nationale Bank. Ook zij kunnen hun heil zoeken in infractructuur.