De regering-Michel besliste in november 2015 om de accijnzen op wijn en sterkedrank fors te verhogen, in de hoop extra geld te vinden voor de begroting. De sector zei eind vorig jaar al dat de maatregel helemaal mislukt is omdat Belgen massaal in het buitenland alcoholische dranken zijn gaan kopen.

De Franse exportcijfers illustreren dat er inderdaad minder alcohol verkocht is in ons land. De Franse wijnproducenten voerden liefst 10,5 procent minder uit naar België, en dat terwijl 2016 een recordjaar was voor de Franse wijnexport.