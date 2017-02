In 2016 ontving de dienst Economische Migratie 24.358 aanvragen die leidden tot 22.228 arbeidskaarten. Ten opzichte van 2015 betekent dat een stijging van 19% in aanvragen (van 20.483 naar 24.358), maar en een stijging van 27% in uitgereikte arbeidskaarten (van 17.477 naar 22.228). Het aantal toegekende arbeidskaarten C verhoogde van 9.794 naar 14.369, een stijging met bijna 47%.

Sinds 2012 was het aantal arbeidskaarten C voor de categorie van kandidaat-vluchtelingen jaarlijks aan het dalen: 5.168 in 2012, 3.875 in 2013, 2.251 in 2014 en 1.749 in 2015. In 2016 is hun aantal gestegen tot 6.477, wat meer dan een verdrievoudiging is.