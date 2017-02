Het is het derde jaar op rij dat het aantal werkkrachten in een interimstatuut toeneemt. In 2016 waren er elke dag ongeveer 107.000 voltijdse equivalenten aan de slag in een interimjob. Het aantal unieke uitzendkrachten ligt om en bij de 600.000, onder wie 230.000 jobstudenten.

"Uitzendarbeid is een prima barometer voor de economische conjunctuur: die gaat volledig mee met de evoluties in de economie. Deze barometer loopt zelfs nog een beetje voor op de evolutie van de werkgelegenheid. Als het goed gaat met de uitzendarbeid, dan vertaalt zich dat binnen de drie tot zes maanden ook in een toename van de vaste werkgelegenheid", zegt Paul Verschueren van uitzendsectorfederatie Federgon.

De belangrijkste sectoren waarin interimkrachten worden tewerkgesteld (naast de klassieke bediendesectoren) zijn de industriële sectoren, zoals de technologische nijverheid, textiel, voeding en chemie en in vervoer, transport, logistiek en distributie. De verhouding tussen arbeiders en bedienden (57,3% tegenover 42,7%) blijft tegenover 2015 vrij stabiel.