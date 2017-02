IP Trade werd opgericht in 2005 en biedt vandaag werk aan 60 mensen, van wie 35 in Luik. Het bedrijf werd getroffen door de financiële crisis en moest herstructureren. In 2016 kwam de omzet uit op 11,5 miljoen euro.

Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. De transactie moet begin april rond zijn, na groen licht van de concurrentieautoriteiten.