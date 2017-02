De actie past in een plan om de rentabiliteit van het bedrijf op te krikken. De markt van de detailhandel van niet-voedingsmiddelen staat volgens het bedrijf al jaren onder zware druk. Deze trend hangt samen met de sterke groei van de online handel en met de toenemende concurrentie van zowel bestaande als van nieuwe merken.

De jongste vijf jaar is de omzet van Blokker in België gedaald met 20%. Het operationeel verlies in 2015 bedroeg 15 miljoen en voor 2016 verwacht Blokker een operationeel verlies van 18 miljoen. Daarom werd in 2016 een "Masterplan" opgesteld, waarvan sommige acties al in uitvoering zijn, onder meer de vernieuwing van het productassortiment, de facelift van de winkels en de introductie van het concept van online bestelpunten in winkels.