In het document van de directie is sprake van een enveloppe van 300 miljoen euro, om tussen 2020 en 2025 de fabrieken in Gent en Luik te onderhouden. Zo'n 130 miljoen euro is voorbehouden voor investeringen.

In Luik blijven vijf strategische koude lijnen behouden: in Marchin, Ramet, Kessales en Tilleur. In Flémalles zou een zesde lijn komen. Van een terugkeer van de warme fase is geen sprake.

De Luikse fabrieken zullen in de toekomst vooral bevoorraad worden door staal uit Gent en Duinkerke, in het noorden van Frankrijk. In het document van de directie is sprake van meer dan de 1,65 miljoen ton zoals voorzien in de akkoorden van 2014.