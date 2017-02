Sneuvelen er banen bij Bombardier in Brugge of niet?

De Europese topman van treinbouwer Bombardier ontkent dat er in de fabriek in Brugge honderden banen op de tocht staan. Dat heeft hij minister van Werk Kris Peeters verzekerd, tijdens een gesprek in Brussel. De vakbonden in Brugge blijven voorzichtig. Zij vrezen nog altijd dat sommige werkzaamheden naar het buitenland zullen verhuizen.

