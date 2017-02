De BIV is midden vorig jaar, toen de problemen rond Optima aan het licht kwamen, een tuchtonderzoek gestart tegen de vastgoedpoot. "Dat gebeurde ambtshalve, na berichten in de media", legde de advocaat uit. Zo'n procedure is erg uitzonderlijk, meestal wordt een onderzoek geopend na een klacht. "Maar we hebben in het verleden nooit een klacht tegen Optima Global Estate ontvangen", beklemtoonde Timmermans.

Nadat Optima Bank in juni 2016 het faillissement had aangevraagd, kwamen er wel twee klachten binnen: van een notaris die geconfronteerd werd met een geblokkeerd voorschot, en van een collega-makelaar. "Maar ook die zaken zijn intussen opgelost. Er zijn geen nieuwe klachten geweest, ik zie geen malversaties en de verklaringen van Piqueur werden weerspiegeld in de feiten. Voorlopig is er geen perte totale bij de vastgoedpoot, maar de vraag is hoe de gerechtelijke reorganisatie zal aflopen."

Het BIV was bij het hele tuchtonderzoek aangewezen op informatie uit de pers. Timmermans pleitte daarom vrijdag dat het BIV automatisch op de hoogte zou worden gebracht. En ook over het toezicht ziet hij nog ruimte voor verbetering. Volgens de advocaat beschikte Optima over "een vreemde octopus-structuur", met aan de ene kant financiëlel planners en aan de andere kant een vastgoedtak. "Ik ken geen enkel precedent in de sector. (...) "Als de Nationale Bank inderdaad gezegd heeft dat de vastgoedactiviteit van Optima moest worden afgestoten, dan moest ze consequent zijn en bij ons een klacht indienen."

Op 17 februari moeten de drie compliance officers van Optima uitleg verschaffen in de onderzoekscommissie in de Kamer.