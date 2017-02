"We merken beiden een verontrustende toename van het protectionisme over heel de wereld", verklaarden Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmström en de Mexicaanse minister van Economie Ildefonso Guajardo, die beslist hebben "het ritme van de onderhandelingen ter versnellen om zo snel mogelijk de vruchten ervan te kunnen plukken".

Sinds zijn eedaflegging eind januari lijkt Donald Trump een protectionistisch, zelfs nationalistisch beleid te willen voeren, ook tegenover de belangrijkste partners waartoe zowel Mexico als de Europese Unie behoren.

Mexico en de Verenigde Staten zitten in een diplomatieke crisis sinds Trump het decreet voor de muur met Mexico heeft getekend. Bovendien wil de Amerikaanse president het 25 jaar oude Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (NAFTA) heronderhandelen, omdat hij vindt dat Mexico te veel voordelen trekt uit het akkoord.

De EU en Mexico waren in mei 2016 gesprekken gestart om hun handelsbetrekking te dynamiseren door een 16 jaar oud akkoord te moderniseren en op de lijn te brengen van het CETA-vrijhandelsakkoord met Canada. Een Europees expert in Latijns-Amerika zei dat de kalender van Mexico toen niet duidelijk was maar "dat de laatste veertien dagen de toon van de Mexicanen gewijzigd is in 'We willen dat het zeer snel gaat'".

Er zijn nu twee onderhandelingsronden afgesproken: van 3 tot 7 april, en van 26 tot 29 juni. Tussen de twee ronden is een ontmoeting tussen Malmström en Guajardo gepland in Mexico.