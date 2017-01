Vereeck vergelijkt met het mercantilisme, dat tot twee eeuwen geleden als de norm werd beschouwd. "Daarbij wordt de rijkdom van een land gemeten aan de hoeveelheid goud. Vandaag zou dat de hoeveelheid geld zijn. "Als je echter alles aan het buitenland verkoopt en niets importeert, heb je misschien wel veel geld, maar uiteindelijk blijf je over met nul producten." Volgens Vereeck is dat absurd. "Als een land beter is in één iets en een ander land iets anders, dan is het beter dat ieder zich specialiseert. Als iedereen doet waarin hij goed is, gaan we er met zijn allen op vooruit."

Alles wat dit mechanisme tegenhoudt, zal volgens Lode Vereeck alleen maar welvaartsverlagend werken. "Trump begrijpt iets niet in verband met zijn border tax die hij wil invoeren, want uiteindelijk is het de Amerikaanse consument zelf die voor de duurdere geïmporteerde producten zal betalen." Dat er ook gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de export van Mexico of België betwist hij niet. "Maar dat heeft ook tot gevolg dat deze landen minder geld zullen hebben om Amerikaanse exportproducten te kopen, en ook dat is op den duur slecht voor de Amerikaanse economie."