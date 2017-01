Trump weet dat hij verkozen is dankzij de gewone arbeiders in de wegzakkende industriestaten in Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin en dergelijke. Met zijn protectionistische uithalen tegen vrijhandelsakkoorden zoals het TPP met de Stille Oceaan en NAFTA tegen Mexico, scoort hij bij die achterban.

Bedreigingen van Trump tegen bedrijven als General Motors, Ford, BMW en Toyota die auto's voor de VS-markt bouwen in Mexico, schoten de beurskoersen van die bedrijven af, maar dat bleek vooral erg tijdelijk.

En nu we het toch over beurskoersen hebben, die zijn sinds de verkiezing van Trump door het dak geschoten, vooral gestuwd door zijn beloftes van deregulering inzake arbeids- en milieuwetgeving, hard protectionisme en de belofte voor grootscheepse investeringen in infrastructuur in Amerika. Als hij die laatste belofte voor een "New Deal" in infrastructuur houdt, kan dat de economie wel een gevoelige duw in de rug geven.

Dat staat in contrast tegenover de groei in de VS die in het laatste kwartaal van 2016 nog slechts 1,9% bedroeg tegenover 3,5% in het derde kwartaal.