België moet meer betalen voor geleend geld

Ons land moet weer iets méér betalen als het geld leent op de lange termijn. Enkele maanden geleden was geld lenen op tien jaar nog zo goed als gratis. Nu is er een rente van bijna 0,9% . Dat is nog altijd weinig, maar de sterke stijging op zo'n korte tijd is wel opmerkelijk.

