De omvang van de onlinehandel liep vorig jaar op tot 7,43 miljard euro. Dat is goed voor 7,9 procent van de totale omzet, een stijging van 15 procent ten opzichte van 2015.

“De consumenten hebben nu duidelijk de weg gevonden naar online en ze passen zich snel aan, getuige het succes van Black Friday. Twee jaar geleden was het een dag zoals alle andere, nu blijkt uit de statistieken dat Black Friday de op twee na drukste dag was in de onlineverkopen van het afgelopen jaar.

Minder goed nieuws is de stijging van het aandeel buitenlandse aankopen. 53,7 procent van de onlinebestedingen wordt in het buitenland verwerkt. In 2013 bedroeg het aandeel buitenland nog maar 37,3 procent.

De drukste dag voor online aankopen is dinsdag. Meer dan 40 procent van de onlineaankopen vindt plaats na 17 uur. Er is dus een duidelijke vraag van de consumenten na de werkuren. Ook zondag is een drukke dag voor de onlineaankopen. Dat maakt duidelijk dat we als sector in België over de nodige flexibiliteit moeten kunnen beschikken om de klanten tegemoet te komen, stelt Comeos.