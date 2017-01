Volgens Unizo-topman Karel Van Eetvelt zijn de argumenten tegen het complex alleen maar versterkt sinds de projectontwikkelaar tien jaar geleden de eerste bouwvergunning aanvroeg.

"We kunnen dit gewoonweg niet zo laten", aldus Van Eetvelt. "We zijn dit in de allereerste plaats verschuldigd aan onze handelaars, die onze gemeentekernen levend houden en die zo al uitdagingen genoeg moeten aangaan, zoals de omschakeling naar een multichannelaanpak: een fysieke winkel in combinatie met een webshop. De opkomst van e-commerce is trouwens een extra argument tegen de inplanting van nieuwe megashoppingcomplexen als Uplace." Klanten kopen alsmaar meer online, waardoor we eerder minder dan meer winkelruimte nodig hebben.

Unizo heeft ook bedenkingen over de gevolgen voor de mobiliteit. "Meer zelfs dan tien jaar geleden, want de verkeersknoop in en rondom Brussel is er inmiddels alleen maar zwaarder op geworden", klinkt het.