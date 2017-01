Malherbe (farmabedrijf UCB): "Brexit is een element dat voor ons onzeker is"

België is na Ierland en Nederland de belangrijkste handelspartner van het Verenigd Koninkrijk. Het zal dan ook niet verbazen dat de Britse en Belgische ondernemers enigszins ongerust zijn over de mogelijke gevolgen van de brexit. Staatssecretaris voor Internationale Handel Pieter De Crem (CD&V) is lid van de ‘high level’ werkgroep die België moet voorbereiden op die brexit.

