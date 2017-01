Ted Malloch is net als de Belg Paul De Grauwe professor in het Verenigd Koninkrijk. Maar De Grauwe hecht niet veel belang aan de woorden van Malloch. Dat wil niet zeggen dat De Grauwe niet sceptisch is over het voortbestaan van de eurozone. “Ik heb altijd al gezegd dat de eurozone broos is”, zegt De Grauwe in een reactie aan VRT Nieuws. De Grauwe ziet de eurozone niet meteen instorten, maar “dingen kunnen natuurlijk altijd gebeuren”.

De grootste acute bedreiging voor de euro en de hele wereldeconomie ziet De Grauwe bij “Trump en zijn trawanten” zelf. Nu Trump heeft aangekondigd dat de VS onder hem effectief een protectionistische koers zal varen en bestaande handelsverdragen op de helling zet, bestempelt De Grauwe de nieuwe president als niet minder dan “een losgeslagen gek”. “Trump zou zich beter wat verantwoordelijker gedragen, want zo dreigt hij de wereldeconomie te destabiliseren”, vreest De Grauwe.