Na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in november solliciteerde de Britse ex-UKIP-leider Nigel Farage al grappend naar de functie van VS-ambassadeur bij de Europese Unie. Ted Malloch, de Amerikaanse professor die echt in the running is voor die functie, is net als Farage erg pessimistisch over Europa.

In een interview met de Britse omroep BBC zei Malloch dat dit jaar zou speculeren op een verlies van de euro op de beurs. “Ik denk dat het niet alleen een munt is die niet alleen aan het wegdeemsteren is, maar ook een echt probleem heeft en in de komende 12 à 18 maanden kan instorten”, voorspelt de Amerikaan.