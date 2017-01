De geldschieters van Griekenland willen dat de regering in Athene nog meer gaat besparen door onder meer te snijden in de pensioenen en een nieuwe ontslagronde door te voeren. Pas dan willen ze over de brug komen met een nieuw schijf van de noodlening voor het Zuid-Europese land. "En dat geld is belangrijk om de openstaande schulden mee af te betalen. Als Griekenland het geld kan krijgen, dan kan het verder strompelen", vertelt correspondent Bruno Tersago.

Maar de Griekse premier Tsipras wil van geen nieuwe besparingen weten. Wel wil hij eventueel een reeds bestaand automatisch bezuinigingsmechanisme verlengen. Dat voorstel wordt straks besproken binnen de eurogroep. Tsipras was gisteren overigens twee jaar aan de macht met zijn extreemlinkse partij. "Hij wil die verjaardag niet met een wrange smaak vieren door extra besparingen te moeten doorvoeren", zegt correspondent Tersago.

Het is dus hoegenaamd niet zeker dat er vandaag een akkoord uit de bus zal komen. Intussen lijkt het in Griekenland op papier wat beter te gaan. Lijkt. "Want in het dagelijkse leven zie je daar weinig van", getuigt Bruno Tersago vanuit Athene. "Nog meer dan een miljoen Grieken zitten zonder werk, de helft van de Griekse gezinnen kan enkel overleven met het pensioen van de grootouders... Er worden wel banen geschept, maar die zijn deeltijds en veel mensen verdienen niet eens 600 euro bruto per maand. Het blijft hier bar."