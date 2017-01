Van de 4.200 meldingen die werden geregistreerd op terapkapot.be gingen er maar liefst 641 over mobiele telefoons. Defecte aanraakschermen, toestellen die voortdurend uitvallen en problemen bij het installeren van updates over het besturingssysteem zijn daarbji vaak gehoorde klachten.

De meeste klachten gaan echter over de batterij: heel wat consumenten melden batterijen die erg snel leeg zijn zodat het toestel onbruikbaar wordt of batterijen die gewoon kapot gaan binnen de garantietermijn. Ook blijkt uit de verzamelde getuigenissen dat de batterij van een mobiele telefoon dikwijls door de verkoper buiten garantie wordt gehouden. Dat is niet wettelijk, benadrukt Test-Aankoop.

Nog opvallend: van de 641 meldingen over smartphones, werd in 427 gevallen een poging gedaan om het toestel te repareren. Slechts in 10 procent van de gevallen slaagde die herstelling ook. Vaak werd de reparatie stopgezet omdat die te duur werd bevonden. Een andere reden van mislukte reparaties is dat het probleem gewoon terugkeerde.

