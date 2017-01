“Veel kmo´s zitten op een berg geld, maar kunnen, durven of zijn niet gemotiveerd om dat geld ook actief te investeren”, aldus het rapport. Unizo hekelt daarbij het regeringsbeleid. “Er is nog te weinig vertrouwen in en te veel onzekerheid over het beleid van de overheid. Ondernemers eerst stimuleren om hun winsten maximaal te herinvesteren in hun bedrijf (en zichzelf dus een karig loon uit te betalen), om ze daarna te straffen met een - nog maar eens - verhoogde roerende voorheffing op hun liquidatiebonus, dat is gewoon niet fair. Die liquidatiebonus is hun appeltje voor de dorst. En op al die geherinvesteerde winst, werden al eerder belastingen betaald. Met zo’n beleid ontbreekt het aan vertrouwen om te blijven investeren.”