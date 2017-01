De "Trump rally" die zich heeft ingezet na de verkiezing van de flamboyante zakenman tot president in november, werd echter vooral geleid door financiële aandelen en dan vooral van grote banken zoals JP Morgan Chase & Co. en Goldman Sachs. Ook private verzekeraars wrijven zich in de handen nu de nieuwe regering de publieke inmenging in de gezondheidszorg wil terugdringen door het schrappen van "Obamacare".

Wat u van mij natuurlijk wel graag wil lezen, is wat er nu gaat gebeuren en hoelang die rally nog gaat duren. Natuurlijk weet niemand dat, ook de analisten op Wall Street niet.

Wel hebben de voorbije 90 dagen meer dan 2.000 miljard dollar van investeerders hun weg gevonden naar aandelen, dat is opvallend veel. Ooit moet die brandstof opraken. Bovendien moet Trump nu echt gaan regeren en dan is het uitkijken hoelang de wittebroodsweken duren. Het is evenzeer uitkijken hoe de beleggers gaan reageren op dreigende protectionistische taal van de nieuwe regering in de VS.