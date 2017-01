Agoria-topman Marc Lambotte zegt dat de loonmatiging van de voorbije jaren onze export vooruit geholpen en voor banen gezorgd heeft. De CEO waarschuwt dat als de loonmatiging nu stopgezet wordt, dit banen zal kosten. "Met name de hoge inflatie en de koppeling hiervan aan ons automatisch indexsysteem bedreigt onze verbeterde concurrentiepositie", aldus Lambotte

Agoria stelt daarom een hervorming van het indexsysteem voor door de indexering van de lonen te plafonneren. "Geef iedereen een indexering tot het minimumloon van 1.560 euro", aldus Lambotte. "Voor de laagste lonen verandert dan bijna niets, vooral de hogere lonen krijgen minder indexering. Zo bouwen we onze loonkosthandicap verder af, blijven we banen scheppen en houden we de inflatie beter onder controle."

Lambotte heeft geen probleem met het nieuwe loonakkoord dat de sociale partners twee weken geleden sloten. "Ik vind het loonakkoord ok, daar kan ik mee leven. Het echte probleem is de indexverhoging die de totale loonkoststijging laat oplopen tot 4 procent."

De doelstelling die Agoria eerder formuleerde van 10.000 extra jobs in de technologiebedrijven tussen 2016 en 2020 blijft behouden. "Maar het zal moeilijker zijn en we gaan er dan wel vanuit dat de loonkostenhandicap (vandaag blijft er nog steeds een reële loonkosthandicap van 10 procent) in die periode met 0,5 procent of 1 procent verder afneemt".

De CEO's van de Belgische technologiebedrijven tonen zich positief over 2017. Ondanks een trage groei in onze markten laat de technologische industrie toch een lichte groei van rond de 2 procent optekenen. Drie kwart van de technologiebedrijven is positief over de verbeterde competitiviteit. Die zorgde ervoor dat het marktaandeel van de Belgische technologiebedrijven binnen de EU-handel, dat in 2008 nog boven de 6 procent lag maar vervolgens door stijgende loonkosten jaar na jaar daalde tot 5,33 procent in 2015, zich vorig jaar opnieuw herstelde tot 5,4 procent.

Voor 2017 verwacht Agoria een verder herstel tot 5,65 procent. De capaciteitsbezetting van de productiebedrijven ligt met 82,5 procent opnieuw op een niveau dat niet meer gezien werd sinds 2008, net voor de financiële crisis.

Gevraagd naar de gevolgen van de Brexit en de aankondigingen die kersvers Amerikaans president Donald Trump gedaan heeft over handel, zegt Lambotte dat het vooral zaak is om de kalmte te bewaren. "Mijn grootste vrees is een opbod van maatregelen en tegenmaatregelen. We moeten vermijden dat als Trump maatregelen neemt, dat we dan meteen tegenmaatregelen nemen, want dan beland je in het klassieke verhaal van protectionisme, en dan verliest iedereen."

De krant De Tijd schreef dinsdag op basis van simulaties van de KU Leuven dat als Trump hogere invoertarieven gaat heffen, dit tot 5.000 banen zou kunnen kosten in ons land. "Laat ons ook hierover kalm blijven en niet overdrijven", zegt Lambotte. "Zo'n banenverlies zal niet onmiddellijk het geval zijn. En als onze loonkosthandicap verder blijft afnemen, zullen er bij de technologiebedrijven meer banen gecreëerd worden dan dat er verloren zullen gaan."