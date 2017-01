Ter vergelijking: in 2015 bedroeg het rendement 4,40 procent en in 2014 zelfs 11,06 procent. De voorzitter van Pensioplus Philip Neyt wijst erop dat de voorbije vijf jaar - na de financiële crisis - toch een zeer hoog reëel rendement werd behaald. "Gemiddeld 7,97 procent nominaal, en nog altijd 6,62 procent reëel rendement."

De pensioenfondsen worden voor hun investeringen al enkele jaren geconfronteerd met erg lage rentes. Volgens Pensioplus hebben de fondsen zich hieraan aangepast door hun investeringen steeds meer te diversifiëren. Zo wordt er minder belegd in overheidsobligaties, die weinig opbrengen en door de brexit en de verkiezing van Donald Trump ook nog eens te lijden hadden onder volatiliteit.

Anderzijds beleggen pensioenfondsen meer in aandelen, maar ook in typische langetermijnbeleggingen zoals in infrastructuur, leningen aan steden en gemeenten of leningen aan bedrijven. "Het is moeilijker dan vroeger, maar anderzijds is het belangrijk dat we in de reële economie investeren", aldus Neyt.