"Dit is een belangrijke nieuwe stap voor het bedrijf en zal bijdragen tot de verdere groei van ISPC onder de namen Sligro/ISPC", zegt Ivan Sabbe in een persbericht. "Ik ben ervan overtuigd dat we hierdoor ons trouwe cliënteel nog beter kunnen bedienen. Aangezien Sligro nog geen "cash & carry"-activiteiten heeft in België, neemt ISPC hierdoor een wissel op de toekomst."

Koen Slippens, CEO van Sligro Food Group, zegt dat de overname hem de kans biedt versneld te starten met de opbouw van een vestigingsnetwerk voor Sligro. "Onder de namen Sligro/ISPC zullen we een netwerk van zelfbedienings- en bezorggroothandels bouwen voor horeca en grootverbruik in België."

Sligro is al langer op overnamepad in ons land. Een jaar geleden nam het nog Java Foodservice uit Rotselaar over, ook al een top 3-speler uit de Belgische foodservicemarkt. Die overname, de eigen activiteiten en de nieuwe overname van ISPC, moeten tot een jaaromzet van 240 miljoen euro in ons land leiden, aldus nog het bedrijf. Sligro Food Group zal 550 medewerkers tellen in België.