Zijn bedrijfsleiders ongerust over president Trump?

Ook in het Zwitserse bergdorp Davos, waar het Wereld Economisch Forum plaatsvindt, volgen ze de gebeurtenissen in Amerika op de voet. Trump heeft in het verleden laten verstaan dat hij de Amerikaanse economie wil beschermen met bijvoorbeeld invoerrechten. Bedrijfsleiders in Davos zijn echter niet ongerust.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Zijn bedrijfsleiders ongerust over president Trump?

Ook in het Zwitserse bergdorp Davos, waar het Wereld Economisch Forum plaatsvindt, volgen ze de gebeurtenissen in Amerika op de voet. Trump heeft in het verleden laten verstaan dat hij de Amerikaanse economie wil beschermen met bijvoorbeeld invoerrechten. Bedrijfsleiders in Davos zijn echter niet ongerust.