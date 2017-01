Britse premier belooft harde en duidelijke brexit

Een beetje brexit bestaat niet. Dat is de baseline van de speech van Theresa May. De Britse premier schetste in 12 punten een beeld van wat volgens haar een ideale brexit is. Vrije handel en strikte controle op immigratie zijn maar 2 elementen die ze aanhaalde

