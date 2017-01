"We hebben bekeken welke mijnbedrijven die voorkomen op internationale uitsluitingslijsten toch zaken doen met Belgische banken", zegt Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11 in "De ochtend". "We zien dat er ongeveer 36 miljard dollar geleend is aan of geïnvesteerd is in dergelijke mijnbedrijven. Het meeste daarvan is geconcentreerd bij Deutsche Bank, BNP Parisbas en ING group. Niet toevallig de meest internationale van de Belgische banken."