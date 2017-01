Bourgeois is momenteel in het Zwitserse bergdorp Davos, voor het World Economic Forum, een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO's van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici, intellectuelen en journalisten.

Wie er niet is, is de Amerikaanse president-elect Donald Trump. Nochtans voel je diens schaduw wel in Davos, zegt Bourgeois. "Trump heeft zich een koele minnaar verklaard van de vrijhandelsakkoorden TTP en NAFTA. China neemt nu zelf het initiatief om te onderhandelen over een vrijhandelsakkoord in Azië. De president van China is hier ook."

Opvallender is dat Bourgeois ook een oproep doet om Europa te versterken. "Mocht Trump de richting uitgaan die we vrezen, namelijk die van protectionisme, of zelfs een vorm van isolationisme, dan heeft dat enorme gevolgen voor de vrijhandel, voor Europa en eventueel ook voor onze defensie. Trump heeft namelijk ook over de NAVO al heel kritische bedenkingen geuit. Dat betekent dat we heel erg bezig moeten zijn met Europa, dat onze hefboom is voor vrijhandel en defensie. We moeten Europa in die zin versterken."