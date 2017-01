"Als May daarin gelooft, dan is ze Theresa in Wonderland", zegt hij. "De onderhandelingen kunnen vijf jaar duren of zelfs langer. Kijk naar het vrijhandelsakkoord CETA dat de EU en Canada hebben gesloten. De onderhandelingen hiervoor hebben zeven jaar aangesleept. Bovendien moeten alle 27 EU-lidstaten het nieuwe handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk ooit goedkeuren. Dat kan veel tijd in beslag nemen."

Hoewel May na het vertrek geen status zoals Noorwegen of Zwitserland wil, zal dit volgens De Grauwe in de praktijk wel degelijk zo zijn. "Zwitserland maakt geen deel uit van de eenheidsmarkt, maar heeft wel tal van bilaterale akkoorden. Speciale commissies gaan voortdurend na of de Zwitserse regels compatibel zijn met de Europese. Als het Verenigd Koninkrijk ook in de toekomst met ons handel wil drijven, zal het zijn regels onvermijdelijk aan de onze moeten aanpassen."