Volgens professor Internationale betrekkingen aan de VUB en China-expert Jonathan Holslag wil de Chinese president er een boodschap van vrede, samenwerking en vooral van verantwoordelijkheidszin brengen. "De bedoeling van de president is een stuk het moreel leiderschap in deze wereld te claimen nu de Amerikanen het met Donald Trump wat laten afweten", zegt Holslag.

Zo heeft de Chinese president in zijn speech nadrukkelijk een pleidooi gehouden tégen protectionisme en voor het klimaatbeleid, in tegenstelling tot Trump. "Protectionisme nastreven, is zoals jezelf opsluiten in een donkere kamer. Wind en regen blijven er misschien wel buiten, maar ook licht en zuurstof. Niemand zal als winnaar uit een handelsoorlog komen", zegt Xi Jinping.

China stuurt traditioneel een hoge vertegenwoordiger, zoals de eerste minister, naar Davos. Maar, volgens Holslag, ziet Peking nu de kans om in het morele vacuüm van de VS te springen. "De kwestie is of Xi zo overtuigend zal zijn. Heel veel deelnemers aan het forum hebben al ondervonden dat het in China allerminst eenvoudig is als het aankomt op economische openheid", zegt de professor.