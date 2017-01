Belfius is vandaag nog volledig in handen van de overheid, maar als er een gedeeltelijke privatisering zou komen dan wil Belfius liever zelf naar de beurs. De topman wil in elk geval niet dat Belfius wordt overgenomen door een buitenlandse bank.

Raisière, die onlangs de titel van Franstalige manager van het jaar mocht ontvangen, benadrukt dat Belfius heel erg tevreden is met de huidige situatie van Belfius als staatsbank. "We hebben de beste aandeelhouders ooit. Ze geven ons onafhankelijkheid en er is een langetermijnvisie. We hebben samen waarde gecreëerd."

Maar die situatie zal wellicht niet altijd zo blijven. "Het directiecomité wil niet dat Belfius verkocht wordt aan een buitenlandse bank. Een mogelijkheid is een scenario van een gedeeltelijke beursgang, zoals bij Proximus, maar het is aan de regering om daarover te beslissen."

De topman kan zich alvast inbeelden dat in 2018-2019 een deel van het kapitaal van Belfius geïntroduceerd wordt op de beurs. Aangezien Raisière schat dat er 12 tot 18 maanden nodig zijn om een beursgang voor te bereiden, zou dat betekenen dat de regering daar binnenkort al moet over beslissen. Raisière benadrukt echter dat Belfius die discussie met de regering "op een zeer serene manier" zal houden."We gaan zeker niet achter de regering lopen om naar de beurs te gaan."

Raisière gaf verder ook nog aan dat Belfius kandidaat is om Ethias over te kopen, mocht Ethias in de etalage te komen staan. "Het zou alvast de perfecte partner zijn", zegt Raisière.